Gefahrgut-Einsatz auf der B16 bei Bad Abbach: Fenster und Türen geschlossen halten

Gefahrgut-Einsatz bei Bad Abbach am Montagnachmittag. −Foto: Josef Eder

An der nördlichen Abfahrt der B16 bei Bad Abbach (Kreis Kelheim) sind seit 15 Uhr zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Ersten Informationen zufolge wurde dort Gefahrgut entdeckt. Das Polizeipräsidium Niederbayern bittet, Fenster und Türen geschlossen zu halten.









Die B16 ist zwischen Bad Abbach-Nord und Bad Abbach-Süd in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt, meldete die Feuerwehr Bad Abbach am Montag gegen 15 Uhr auf Facebook und empfahl, das Gebiet weiträumig zu umfahren.



Laut dem Polizeipräsidium wurde gegen 14.55 Uhr ein „weißer Schaum“ gemeldet. Der Fund setzte die Retter „Gefahrgut“ im Landkreis in Gang. Inzwischen ist die B16 bei Bad Abbach großräumig abgesperrt. Zwischen Lengfeld und Regensburg-Süd. Die Feuerwehr leitet den Verkehr um. Auch die Ortsdurchfahrt Bad Abbach ist gesperrt.





200 Retter und Löschzug „Gefahrgut“ sind in Bad Abbach





Laut Kreisbrandinspektor Karl-Heinz Brunner wurde massiv nachalarmiert. Inzwischen ist der Löschzug „Gefahrgut“, bestehend aus Experten der Feuerwehren Bad Abbach, Kelheim und Neustadt a. d. Donau vor Ort. Insgesamt waren gegen 16.30 Uhr an die 200 Einsatzkräfte aktiv.



Der Melder der ausgetretenen Flüssigkeit, bei der es sich laut Brunner um eine gelartige Substanz handeln soll, sei mit leichten Verletzungen („Stand jetzt“) in eine Klinik eingeliefert werden. Weil die Reaktion trotz Regens hervorgerufen wurde, nehme man die Sache „sehr ernst“.



Gegen 16.30 Uhr hieß es, dass eine Spezialeinheit aus München angefordert worden sei. Diese verfüge über eine analytische Task Force und könne den Stoff vor Ort analysieren.



Bislang nahmen Helfer der Kelheimer Feuerwehr in Spezialausrüstung Proben von dem Stoff. Diese wurden in Gefäßen verschlossen.









Bei weiteren Informationen wird dieser Artikel aktualisiert.

− ade