Ein Fußgänger ist in Oberbayern von einem Auto erfasst worden und an der Unfallstelle gestorben. Der 48-Jährige soll unvermittelt und dunkel gekleidet auf die Straße getreten sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 39 Jahre alte Autofahrer soll den Fußgänger in der Dunkelheit am späten Freitagabend bei Jettenbach (Landkreis Mühldorf am Inn) zu spät gesehen haben. Er erfasste den 48-Jährigen, der trotz Wiederbelebungsversuchen vor Ort starb.

