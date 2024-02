Flugzeug landet mit gebrochener Cockpitscheibe in München

Ein Flugzeug der Luxemburger Fluggesellschaft Luxair ist wegen einer kaputten Cockpit-Scheibe außerplanmäßig in München gelandet. Die Maschine sei sicher gelandet und selbstständig auf ihre Abstellposition gerollt, teilte der Flughafen München am Donnerstag mit. Er bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Das Flugzeug sei am vergangenen Sonntag auf dem Weg von Ljubljana nach Luxemburg gewesen. Der Pilot habe eine gebrochene Cockpit-Scheibe gemeldet. Die Passagiere wurden den Berichten zufolge auf andere Maschinen verteilt.

