Flammen in Schule: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Unbekannte sollen in einem Schulgebäude in Oberfranken einen Brand gelegt haben. Die Täter sollen zudem ein rechtsextremistisches Symbol sowie Beleidigungen an die Wände geschmiert haben und sie drehten einen Wasserhahn auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Feuer war demnach am Sonntagnachmittag in einem Unterrichtsraum eines Schulkomplexes in Hof ausgebrochen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf und ging zunächst von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie bat um Mithilfe von Zeugen.

