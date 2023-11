21,6 Millionen Euro zahlen die bayerischen Bistümer heuer für die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU). Mehr geht nicht mehr, hat Kardinal Reinhard Marx am Donnerstag in München deutlich gemacht: Die Einnahmen der Kirche gingen nach unten. „Wir haben Grenzen“, so der Münchner Erzbischof. Wer die AfD wählt, der darf laut dem Münchner Erzbischof Kardinal Marx kein Amt in der katholischen Kirche übernehmen.