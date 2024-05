Feucht-fröhlicher Vatertag: Polizei zieht positive Bilanz – viele alkoholisierte Rad- und Autofahrer

Der Vatertag ist für die Polizei oftmals ein ereignisreicher Tag. Dieses Jahr zieht die Polizei in der Region jedoch eine positive Bilanz. Es gab zwar zahlreiche Einsätze, direkt dem Vatertag zuzuordnen waren aber nur wenige.









„Auf dem ersten Blick war es ein normaler Arbeitstag für die Polizei“, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf Nachfrage mit. „Es gab keine nennenswerten Sachen, die mit dem Vatertag zu tun haben könnten.“ Das bestätigt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord: „Es war ruhig, nichts Außergewöhnliches.“



Auch in der Oberpfalz ist die Bilanz der Polizei eine Positive: „Es ist tatsächlich weniger passiert, als erwartet. Gerade was das Unfallgeschehen angeht“. So auch in Niederbayern. „In der Rückschau ist nicht übermäßig auffallend viel passiert. Ich könnte nichts nennen, wo ich sage, da wäre ein Schwerpunkt“, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern mit.



Dennoch waren für die Polizei natürlich – wie auch an jedem anderen Tag – Einsätze zu leisten; darunter auch zahlreiche Unfälle, die mit Alkohol in Verbindung stehen. Die Unfälle sind zwar nicht zwingend mit dem Vatertag in Zusammenhang zu bringen, aber eben auch nicht gänzlich wegzudiskutieren.





Vereinzelt kam es zu Alkoholfahrten – mit dem Auto, aber auch mit dem Fahrrad





Unter anderem wurde am Donnerstag ein 40-jähriger Mann aus Ruhstorf mit seinem Fahrzeug in der Griesbacher Straße in Pocking im Landkreis Passau kontrolliert. Während der Kontrolle wurden bei ihm alkoholtypische Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch festgestellt, so die Polizei in einer Pressemeldung. „Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und dem Mann wurde Blut abgenommen“, teilt die Polizei weiter mit. Der 40-Jährige durfte nicht weiterfahren, sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.



In Tann im Landkreis Rottal-Inn stellten Beamte der Polizei Simbach am Inn Alkoholgeruch bei einem 45-jährigen Autofahrer fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert im „Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit“, teilt die Polizei mit. Auch er durfte nicht mehr weiterfahren und musste seinen Führerschein abgeben.



In Julbach, ebenfalls im Landkreis Rottal-Inn, stürzte ein 30-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis am Donnerstagabend mit seinem Fahrrad im Bereich Oberjulbach. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei in einer Pressemeldung. Ihm wurde Blut abgenommen, da bei dem Radfahrer eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt wurde, so die Polizei.





Mit 1,1 Promille unterwegs





Am Vatertag kontrollierte die Polizei Brannenburg aufgrund des Ausflugsverkehrs am Sudelfeld im Landkreis Traunstein. Wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes wurde ein 40-jähriger Pfaffinger angehalten. Bei ihm wurde laut Polizei Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille.



Mit zwei Promille geparktes Auto beschädigt





Noch am gleichen Nachmittag erreichten die Polizei Brannenburg mehrere Mitteilungen über einen augenscheinlich stark betrunkenen Radfahrer auf der Staatsstraße zwischen Oberaudorf und Fischbach, so die Polizei. Der 29-jährige Nußdorfer wurde im Bereich Einöden durch andere Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner unsicheren und gefährlichen Fahrweise angehalten. Zeugen zufolge sei er bereits in Oberaudorf losgefahren und habe dabei ein geparktes Auto beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von fast zwei Promille.



Einkaufswägen eines Verbrauchermarkts im Landkreis Dingolfing-Landau beschädigt



Auf dem Freigelände eines Verbrauchermarktes in der Hochstraße in Landau a.d. Isar im Landkreis Dingolfing-Landau wurden am Vatertag gegen 19 Uhr mehrere Einkaufswägen beschädigt. Bislang unbekannte Personen haben einen Karton im Bereich der abgestellten Einkaufswägen zum Brennen gebracht, heißt es vonseiten der Polizei. Deshalb sind Plastikteile verschmort. Der Schaden beträgt circa 300 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Landauer Polizei entgegen.





Vatertag nimmt unschönes Ende für Männer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg





Für zwei Männer im Alter von 32 und 36 Jahren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg nahm der Vatertagsausflug ein unschönes Ende.

Gegen 19.45 Uhr fuhren die beiden mit ihren Pedelecs nebeneinander auf der Kreisstraße von Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) nach Gempfing. Dabei berührten sich laut Polizei die Lenker der Fahrräder – und die Männer stürzten. Der 36-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 32-Jährige erlitt jedoch mittelschwere Verletzungen. Beide Radler wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Neuburg gebracht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei wurde Alkoholgeruch bei den Männern festgestellt. Die Alkoholtestwerte ergaben 1,1 Promille bei dem 36-Jährigen und knapp 1,6 Promille bei dem 32-Jährigen. Gegen die beiden wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, wie die Polizei mitteilte.





Viele alkoholisierte Personen im Landkreis Schwandorf und Regensburg auf Rädern unterwegs





Ein 60-jähriger Schwandorfer fuhr am Donnerstagabend mit seinem Fahrrad auf der Fronberger Straße in Schwandorf und stürzte. Der Grund für die unsichere Fahrweise wurde den Polizeibeamten vor Ort schnell klar, als sie mit ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführten, so die Polizei in einer Meldung. Der Wert betrug mehr als zwei Promille. Er durfte nicht mehr weiterfahren.



Die Polizei Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf kontrollierte am Freitagmorgen die Verkehrsteilnehmer in der Burglengenfelder Straße in Maxhütte-Haidhof. Bei einem 39-jährigen Fahrer aus dem Städtedreieck wurde deutlicher Alkoholgeruch bemerkt. Ein Vortest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, teilt die Polizei mit.



Zudem kontrollierte eine Streife der Burglengenfelder Polizei einen 57-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet. Bei dem Mann wurden Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt. Der Fahrer verweigerte jedoch nach Angaben der Polizei eine weitere Überprüfung, weswegen er zur Blutabnahme ins Krankenhaus musste. Die Polizeiinspektion Burglengenfeld ermittelt nun wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit.



Auch in Bernhardswald im Landkreis Regensburg stürzte am Vatertag-Abend ein 61-jähriger Radfahrer. Er zog sich eine schwere Kopfverletzung zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem stand er deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb von Seiten der Polizei eine Blutentnahme angeordnet wurde, heißt es in der Pressemeldung.



Eine 29-jährige Frau fuhr am Donnerstagabend mit ihrem Fahrrad auf der Straße von Matting (Landkreis Regensburg) Richtung Oberndorf. Kurz nach dem Buswendeplatz stürzte sie. Der Grund für den Sturz war wohl die deutliche Alkoholisierung der Frau, teilt die Polizei mit. Die Radfahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus.



Ebenfalls am Abend des Vatertags kam in Birnbach (Landkreis Regensburg) ein 43-jähriger Fahrradfahrer zu Sturz. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch in diesem Fall war die Ursache für den Sturz die hohe Alkoholisierung, heißt es vonseiten der Polizei.





Fahrraddieb trieb sein Unwesen im Landkreis Cham





Bei einem Vatertagstreffen am Drachenturm in Treffelstein im Landkreis Cham stellte ein 57-jähriger Fahrradfahrer sein Pedelec unversperrt ab. Als er damit nach Hause fahren wollte, war es nicht mehr aufzufinden. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. Der Tatzeitraum konnte auf 21 bis 21.45 Uhr begrenzt werden. Das Pedelec hat einen grün-schwarzen Rahmen, hergestellt von der Firma Feldmeier. Hinten hatte der Geschädigte eine schwarze Satteltasche angebracht. Auffallend ist, dass weder am Vorder- noch am Hinterrad ein Spritzschutz angebracht ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Waldmünchen zu melden.





Ein Feucht-fröhlicher Vatertagsausflug im Landkreis Kelheim





Am Donnerstagmittag wurde der Polizei Kelheim eine Gruppe junger Männer gemeldet, die leicht bekleidet auf einem Flurweg in der Nähe des Abensberger Ortsteils Holzharlanden im Landkreis Kelheim unterwegs waren. Zwei Männer aus der Gruppe waren laut Polizei mit einem äußert knappen Kleidungsstück namens „Mankini“, bekannt aus dem Film Borat, „bekleidet“. Auf Anregung der Polizisten zogen die beiden zwar sehr stark alkoholisierten, aber auch kooperativen jungen Männer ihre Hosen an, teilt die Polizei mit. So durften sie ihren Vatertagsspaziergang fortsetzen.



In Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim war am späten Donnerstagabend ein 27-jähriger Landkreisbewohner mit einem Fahrrad auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Sandharlanden und Bad Gögging unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung kam er zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu, so die Polizei. Er wurde im Krankenhaus behandelt.

− sk