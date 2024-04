Festnahme nach mehreren Bränden in Augsburger Innenstadt

Nach mehreren kleineren Bränden in der Augsburger Innenstadt hat die Polizei eine Frau festgenommen. Sie wird verdächtigt, am Freitag mindestens sieben Brände in einem Kaufhaus und in Bekleidungsgeschäften gelegt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde durch die Feuer demnach niemand. Die Brände konnten meist durch das Personal direkt gelöscht werden. Die Polizei ermittelt nun, ob die Frau tatsächlich die Täterin ist und ob noch andere Menschen in Zusammenhang mit den Bränden stehen.

