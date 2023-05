Versuchter Mord in Regenstauf? Mann überschüttet seine Frau mit heißem Öl

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Foto: Carsten Rehder, dpa

Eine 30-jährige Frau wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert, ihr Mann sitzt in Untersuchungshaft. Auch zwei Kinder leicht verletzt.









Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Regenstauf soll ein 32-Jähriger seine Ehefrau am Freitag mit einem Topf voll heißem Speiseöl überschüttet haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die Frau liegt im Krankenhaus, der Mann sitzt in Untersuchungshaft.



Gegen 14.30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst nach Regenstauf gerufen, weil eine 30-Jährige schwere Verbrennungen erlitten habe, teilt die Polizei mit. Wie ein Passant gegenüber der MZ erzählt, habe er die Einsatzwagen von Polizei und Rettungsdienst vor einem Schreibwarengeschäft in der Hindenburgstraße gesehen.





Auch Kinder leicht verletzt





Ihr 32-jähriger getrennt lebender Ehemann gab zunächst an, mit einem Topf voll heißem Speiseöl gestolpert und dies versehentlich über die Frau geschüttet zu haben. Die Ermittler hätten mittlerweile jedoch Anhaltspunkte, dass der Mann vorsätzlich handelte, erklärt Polizeisprecher Claus Feldmeier.



Die Frau wurde durch die schweren Verbrennungen lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in eine spezialisierte Klinik geflogen. Sie ist laut Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr, jedoch noch nicht vernehmungsfähig. Sowohl der getrennt lebende Ehemann, als auch ihre beiden Kinder im Alter von einem und drei Jahren erlitten leichtere Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Das Jugendamt soll laut MZ-Informationen eingeschaltet sein.





Regenstauf: Kripo übernimmt Ermittlungen





Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm vor Ort die Ermittlungen. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Begehung. Der Mann wurde deshalb festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg noch am Wochenende einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie der schweren Körperverletzung. Die Polizei brachte den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.