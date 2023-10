Fällt Choupo-Moting aus? Kamerun verzichtet auf Bayern-Star

Bayerns Choupo-Moting - Eric Maxim Choupo-Moting von München nach dem Spiel. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Dem FC Bayern München droht ein Ausfall von Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting. Der 34-Jährige kann nicht an Kameruns Länderspielen gegen Russland und Senegal teilnehmen, wie der kamerunische Fußballverband am Mittwoch mitteilte. Was genau Choupo-Moting hat, ob er also verletzt ist, teilte der Verband zunächst nicht mit. Es hieß lediglich, dass er «in letzter Minute ausgefallen» sei. Das Spiel in Moskau findet an diesem Donnerstag statt.

Erst am Mittwochmorgen hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister den vorläufigen Ausfall von Abwehrspieler Dayot Upamecano wegen einer Oberschenkelverletzung vermeldet. Wie lange der Franzose fehlt, ist unklar. Verschiedene Medien berichteten von ungefähr drei Wochen.

