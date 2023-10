Erstes Liga-Spiel für Bayern-Fußballerinnen in Allianz Arena

Lina Magull (r) - Lina Magull (r) vom FC Bayern München und Geyse Ferreira (l) vom FC Barcelona in Aktion. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Auf die Fußballerinnen des FC Bayern München wartet eine besondere Premiere. Sie freuen sich dabei auf eine stattliche Kulisse.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München laufen am Samstag (17.55 Uhr/ARD/Magentasport/DAZN) erstmals in der Bundesliga in der Allianz Arena auf. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus ist dann Gastgeber für Eintracht Frankfurt. Die Bayern hoffen auf mehr als 20.000 Fans - so viele waren es in der Liga noch nie.

Bisher fanden drei Champions-League-Spiele der Fußballerinnen in der Arena statt, zu denen insgesamt rund 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen. Den Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga gab es zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in der vorigen Saison, als 38.365 Zuschauer ins Stadion kamen.

© dpa-infocom, dpa:231013-99-556693/2