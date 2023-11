Erst Lkw-Brand, dann schwerer Unfall: A8 zum zweiten Mal gesperrt

Ein schwerer Unfall hat sich gegen 15.30 Uhr auf der A8 bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) ereignet. Die Autobahn musste gesperrt werden – zum zweite Mal an diesem Nachmittag.









Wie die Polizei mitteilt, waren an dem Unfall mehrere Fahrzeuge beteiligt. Es gibt mehrere Verletzte. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Die A8 ist im Unfallbereich komplett gesperrt.



Am frühen Nachmittag musste die A8 in Fahrtrichtung München schon einmal gesperrt werden, nachdem kurz nach der Anschlussstelle Holzkirchen ein Lastwagen in Brand geraten war. Verletzt wurde niemand. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten würden mindestens bis 16 Uhr andauern, teilte die Polizei mit.

− jra