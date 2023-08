Erholung im Wanderparadies: Gewinnen Sie eine Auszeit in der Vinschgauer Bergwelt

Atemberaubender Blick ins Tal: Im beheizten Infinity-Pool kann man das Bergpanorama auf sich wirken lassen. −Fotos: Florian Andergassen

Mitten im Südtiroler Wander- und Skiparadies der Vinschgauer Bergwelt liegt „Das Gerstl Alpine Retreat“. Es überzeugt mit großzügigem Wellnessbereich, hervorragender Küche und Regionalität. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.













In absoluter Top-Lage auf einem sonnenverwöhnten Südhang über Burgeis im Vinschgau öffnet jeder Winkel im Vier-Sterne-Superior-Hotel „Das Gerstl Alpine Retreat“ Ausblicke, die man so wenig vergisst wie die herzliche, bodenständige Gastfreundschaft der Inhaberfamilie. Auch wenn der Blick aus dem Hotel schon beeindruckend ist – die Schönheit der Vinschgauer Bergwelt lässt sich in der freien Natur am besten erkunden. Im Sommer lässt sie sich auf Wanderwegen, Mountainbike-Trails und auf Waalwegen entlang historischer Bewässerungskanäle entdecken. Im Winter warten perfekt präparierte Pisten in fünf nahegelegenen Skigebieten auf Abfahrtläufer. Den Zauber des Bergwinters können die Gäste zudem bei Schneeschuhwanderungen, auf Langlaufloipen und auch bei Skitouren erleben.



Bei aller Innovationsfreude setzt die Inhaberfamilie Gerstl auch auf Bewährtes. Die regional orientierte Küche des Hauses, die ihre Produkte aus der Umgebung bezieht, um die Bauern im Tal zu unterstützen und mit kurzen Transportwegen die Umwelt zu schonen, hat bereits Tradition. Einmal in der Woche kommen beim „r30-Tag“ sogar sämtliche Zutaten aus einem Radius von maximal dreißig Kilometern. Dieses Konzept setzt sich auch jenseits der kulinarischen Genüsse fort: Baumaterialien stammen nach Möglichkeit aus der Umgebung und werden von einheimischen Handwerkern kunstvoll und auf traditionelle Weise verarbeitet. Auch die Kosmetikprodukte bestehen aus regionalen Ingredienzien.

