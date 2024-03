ERC Ingolstadt verlängert mit Torjäger Krauß bis 2027

Stürmer Philipp Krauß hat sich beim ERC Ingolstadt stark entwickelt. Der Lohn für den jungen Nationalspieler: ein langfristiger Vertrag.

Der ERC Ingolstadt plant auch in der Zukunft mit Nationalspieler Philipp Krauß. Wie die Oberbayern nach dem Viertelfinal-Aus in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilten, hat der Stürmer seinen Vertrag um weitere drei Jahre bis zum Sommer 2027 verlängert. Krauß war im Sommer 2022 vom ESV Kaufbeuren nach Ingolstadt gewechselt. In dieser Saison gelangen ihm in 57 Spielen 28 Scorerpunkte, darunter waren 17 Treffer.

„Philipps Entwicklung in den knapp zwei Jahren, die er nun hier ist, spricht für sich. Die Chancen, die ihm geboten wurden, hat er erstklassig genutzt. Er konnte sehr schnell in der DEL Fuß fassen und hat nach und nach eine immer größere Rolle in unserem Team übernommen“, sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan.

Zuvor hatte der ERC die Abgänge von sieben Spielern bekanntgegeben. Verteidiger Daniel Schwaiger verlässt Ingolstadt ebenso wie die Angreifer Casey Bailey, Marko Friedrich, Andrew Rowe und Patrik Virta. In Colton Jobke und Mirko Höfflin verlassen zudem zwei der dienstältesten Profis den Verein.

© dpa-infocom, dpa:240329-99-504372/2