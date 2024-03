Mit fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe erntete der 58-jährige Diplompsychologe Bernd W. vom Landgericht Traunstein ein mildes Urteil – für das Entführen eines Mädchens (11) 2014 in Tschechien in einer Kiste mit Aussetzen des gefesselten Opfers an einsamer Stelle, den sexuellen Missbrauch von kleinen Mädchen (4 und 6) in Regensburg 2003 sowie den Besitz von über 20.000 kinderpornografischen Bildern.