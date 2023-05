Auf Tempo 90 frisiert: Polizei Geisenfeld stellt E-Bike sicher

Beim Tuning von ER-Bikes drohen Strafverfahren. −Symbolbild: dpa

90 Stundenkilometer mit dem E-Bike? Das ist zu viel. So befand auch eine Streife der Polizei Geisenfeld (Landkreis Pfaffehofen) bei einer Kontrolle des 40-jährigen Fahrers. Den erwartet nun ein Strafverfahren.









Ihm Rahmen einer Streifenfahrt konnte die Besatzung am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in Geisenfeld einen E-Bike-Fahrer feststellen, der unüblich schnell fuhr. Der 40-jährige Fahrer des E-Bikes wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen.



Hierbei wurde festgestellt, dass an dem E-Bike ein Motor mit einer Nennleistung von 1000 Watt sowie ein Handgasschalter verbaut waren. Zudem ließ sich der angebrachte Steuercomputer des E-Bikes bis zu einer Maximalgeschwindigkeit von 90 km/h einstellen. Das E-Bike wurde durch die Streifenbesatzung anschließend sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

− lai/red