Durchsuchungen bei 24 Verdächtigen wegen Kinderpornografie

Die Polizei hat in einer großangelegten Aktion 24 Wohnungen von Verdächtigen wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie in und um München durchsucht. Die Männer waren im Alter von 18 bis 77 Jahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten durchsuchten auf richterliche Anordnung hin Wohnungen im Stadtgebiet sowie in Ismaning, Unterföhring und Aying. Sie stellten dabei am Dienstag zahlreiche Mobiltelefone und Computer sowie mehr als 70 elektronische Speichermedien sicher. Verbindungen zwischen den Verdächtigen waren zunächst nicht bekannt. Die Straftaten waren großteils dem Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet worden. Alle Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder entlassen.

