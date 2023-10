Start in Mammutverfahren: Drei Oberpfälzern wird Betrug in mehr als 20.000 Fällen vorgeworfen

Die Anklagebank in Sitzungssaal 140 am Landgericht Weiden ist eng besetzt. Drei Angeklagte aus einer Familie, sechs Verteidiger. Ein Mammutverfahren steht dem Gericht um Vorsitzenden Richter Peter Werner bevor. Mehr als 1200 Seiten Anklageschrift. Es geht um den Vorwurf des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in über 20.000 Fällen und den Versuch in über 40.000 Fällen. Doch es ruckelt schon in den ersten Minuten gewaltig.