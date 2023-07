Schweres Unglück: Drei junge Männer sterben bei Arbeiten in Gullyschacht in Oberbayern

Drei junge Arbeiter eines Entsorgungs- und Recyclingunternehmens sind am Dienstag bei einem Arbeitsunfall auf dem Betriebsgelände in Großseeham bei Weyarn (Landkreis Miesbach) gestorben. Nun ermittelt die Kripo. −Foto: Peter Kneffel/dpa

Drei junge Arbeiter eines Entsorgungs- und Recyclingunternehmens sind am Dienstag bei einem Arbeitsunfall auf dem Betriebsgelände in Großseeham bei Weyarn (Landkreis Miesbach) gestorben. Nun ermittelt die Kripo.









Die drei Männer im Alter von 20, 27 und 28 Jahren, die alle aus Gemeinden in der Region stammen, sind laut Polizei wohl ertrunken. Einer davon arbeitete ersten Erkenntnissen zufolge gegen 11.45 Uhr auf dem Firmengelände an einem wassergefüllten Gullyschacht. Als der Kontakt zu ihm abbrach, waren zwei seiner Arbeitskollegen in den Schacht gestiegen, um zu helfen. Auch sie verschwanden.





Taucher im Einsatz





Zahlreiche Helfer der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Weyarn, Irschenberg, Miesbach, Reichersdorf, Feldkirchen-Westerham und Mitterdarching, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Wasserrettung und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei rückten an, um nach den drei Männern zu suchen. Auch Taucher waren im Einsatz. Aufgrund des hohen Wasserstands konnten diese die Vermissten erst finden, nachdem das Wasser abgesenkt wurde. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der drei jungen Männer feststellen.





Kripo ermittelt





Die Angehörigen wurden noch während des laufenden Einsatzes verständigt und von besonders geschulten Einsatzkräften des Kriseninterventionsteams (KIT) und der Betreuungsgruppe des Polizeipräsidiums betreut. Die Kripo Miesbach hat die Ermittlungen übernommen. Weshalb die Männer an dem Gullyschacht arbeiteten, konnte ein Polizeisprecher am Dienstag zunächst nicht sagen.

