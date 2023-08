Auf Kommando heben sie die Schlauchboote an, tragen sie am Pionierhafen ans Wasser. Dann heißt es: Fertig machen zum Ablegen. Bei strömendem Regen paddeln die Soldaten über die Donau. Gewässerausbildung an der Pionierschule in Ingolstadt. Die Mediengruppe Bayern hat die Lehrgangsteilnehmer der Bundeswehr begleitet.