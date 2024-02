Deutschland Cup 2024 erneut in Landshut

Gute Stimmung und reichlich Zuschauer. Nach den positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr erhält Landshut erneut den Zuschlag für den Deutschland Cup.

Der Deutschland Cup 2024 findet erneut in Landshut statt. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mitteilte, steigt das gemeinsame Männer- und Frauen-Turnier vom 6. November bis 10. November wie bereits im Vorjahr in der Fanatec Arena. Bei der Erst-Austragung im vergangenen Jahr hatten über 20 000 Zuschauer an den fünf Spieltagen für eine erfreuliche Resonanz gesorgt. Details zu den acht teilnehmenden Teams, zum Spielplan und Ticketverkauf wird der DEB im April bekannt geben.

„Nach der Austragung im Jahr 2023 haben wir ein positives Feedback von den beteiligten Mannschaften, vom Weltverband IIHF und weiteren Beobachtern erhalten. Auch intern ist unser Fazit absolut positiv ausgefallen. Zudem blicken wir auf eine großartige Zuschauerzahl zurück, die das Format des gemeinsamen Turniers von Frauen und Männern bestätigt hat“, kommentierte DEB-Präsident Peter Merten das erneute Votum für Landshut.

© dpa-infocom, dpa:240223-99-99296/2