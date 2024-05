Demonstrierende blockieren bei Fahrraddemo Straße

Bei einer Versammlung und einer Fahrraddemo mit dem Thema „Stoppt fossile Subventionen“ kommen in München über 100 Menschen zusammen. Die Demo endet mit einer Blockadeaktion. Die Polizei greift ein.

Demonstranten haben einen Teil der Ludwigsstraße in München vorübergehend blockiert. Rund 20 Menschen wurden nach Angaben der Polizei vom Sonntag von Einsatzkräften weggetragen. Diese wurden angezeigt. Demnach war am Samstagnachmittag eine Versammlung am Geschwister-Scholl-Platz mit dem Thema „Stoppt fossile Subventionen“ angemeldet. Zeitgleich startete am Max-Josephs-Platz eine Raddemo durch die Stadt mit rund 100 Menschen.

Etwa 70 der Demonstrantinnen und Demonstranten kamen laut Polizei schließlich auf der Ludwigsstraße für eine Blockadeaktion zusammen. Beide Fahrbahnen waren in einem Teil der Straße blockiert. Der Verkehr wurde den Angaben zufolge abgeleitet. Größere Stauungen habe es nicht gegeben. Nach einer Ansprache durch die Polizei hätte dann ein Großteil der Menschen die Straße verlassen. 20 Personen waren der Aufforderung jedoch nicht nachgekommen und wurden laut Polizei nach einer zweiten Ansprache von der Straße getragen. Der Polizei zufolge war die Fahrraddemo sowie die Versammlung auf der Ludwigsstraße nicht angemeldet.

