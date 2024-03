„Das größte Glück“: Manuel Neuer spricht erstmals über Baby mit Regensburger Handballerin

Manuel Neuer im Baby-Glück: Am Donnerstag brachte seine Ehefrau Anika – sie ist Zweitliga-Handballerin beim ESV Regensburg – Söhnchen Luca zur Welt. Nach dem Bundesliga-Spiel in Darmstadt sprach Neuer zum ersten Mal öffentlich über seine Vaterfreuden.









„Das kann man natürlich mit dem Sport nicht vergleichen. Deshalb ist es privat das größte Glück“, sagte Neuer nach dem 5:2-Sieg gegen die Hessen am Sky-Mikrofon. Dass Neuer über Privates spricht, hat durchaus Seltenheitswert.



Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte am Tag zuvor erste Einblicke in Neuers Familienglück gegeben. Er erwarte einen zusätzlich „beflügelten“ Neuer, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen das Tabellenschlusslicht. „Ich habe gehört, dass es der Mama gut geht und dem Kind gut geht. Und dann geht es dem Papa erst recht gut“, freute sich Tuchel – und bestätigte damit vorangegangene Medienberichte zur Geburt des ersten Kindes von Neuer (37) und seiner Anika (23).





FC Bayern: Manuel Neuers erstes Spiel als Vater





Neuer fehlte in Erwartung des privaten Glücks teilweise in der Vorbereitung auf das Darmstadt-Spiel. „Manu hatte schon zwei Tage Pause, das muss reichen“, scherzte Tuchel am Freitag und fügte ernsthaft hinzu: „Er kommt heute zurück und steht morgen im Tor. Das beflügelt als Papa.“



Der Bayern-Torhüter und die Handballerin (früher: Anika Bissel) hatten im Herbst 2023 heimlich am Tegernsee geheiratet. Da gab es bereits Gerüchte über eine Schwangerschaft, da die Handballerin in der laufenden Saison noch kein einziges Spiel für ESV Regensburg bestritten hatte. Für Manuel Neuer ist es die zweite Ehe, er ließ sich im Jahr 2020 von seiner ersten Frau Nina (29) scheiden.

