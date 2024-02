Busfahrer aus Neumarkt nachmittags mit 1,46 Promille im Salzburger Land gestoppt

Passanten beobachteten in Flachau am öffentlichen Parkplatz der Gondelbahn „Space Jet“ einen alkoholisierten Mann. Dieser sei zu einem Reisebus gegangen, eingestiegen und losgefahren. Daraufhin verständigte ein Zeuge die Polizei. Kurz darauf konnten die Beamten den Reisebus anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen. − Symbolbild: Polizei Österreich

Mit 1,46 Promille am Steuer hat die Polizei im Salzburger Land in Österreich am Samstag einen Busfahrer aus dem bayerischen Neumarkt in der Oberpfalz erwischt.









Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, beobachteten Passanten in Flachau am öffentlichen Parkplatz der Gondelbahn „Space Jet“ einen alkoholisierten Mann. Dieser sei zu einem Reisebus gegangen, eingestiegen und losgefahren. Daraufhin verständigte ein Zeuge die Polizei.



Kurz darauf konnten die Beamten den Reisebus anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Im Reisebus befanden sich keine Passagiere.











Busunternehmen musste Ersatzfahrer schicken





Der 56-jährige Buslenker kommt nach Polizeiangaben aus dem Lankreis Neumarkt in der Oberpfalz und auch der Reisebus hatte ein Neumarkter Kennzeichen. Aufgrund des Alkoholisierungsgrads nahmen die Beamten dem Busfahrer den Führerschein vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt.



„Er wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft St. Johann zur Anzeige gebracht“, so ein Sprecher. Das Busunternehmen musste einen Ersatzfahrer schicken, um das Fahrzeug zurück nach Deutschland zu befördern.



Auch daheim darf er wohl so schnell keinen Bus mehr fahren





„Mit diesem Promille-Wert ist davon auszugehen, dass der Mann auch in Deutschland so schnell kein Fahrzeug mehr führen darf“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern.



Bei einem Entzug der Fahrerlaubnis in Österreich gehe auf alle Fälle auch ein Bericht an die Führerscheinstelle in Bayern. Hierzulande läge der Promillewert klar im Straftatenbereich – um eine MPU käme man aber laut Polizeiangaben noch knapp herum. Davon abgesehen gilt für Busfahrer im Linien- und Reiseverkehr eine Promillegrenze von 0,0.



Im Nachbarland könnte es unterdessen noch teuer für den Busfahrer werden: Das österreichische Recht sieht bei einem Alkoholgehalt von 1,2 Promille bis weniger als 1,6 Promille eine Geldstrafe zwischen 1200 und 4400 Euro vor.