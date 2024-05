Bus stößt in abbiegendes Auto: Sieben Verletzte

Ein Linienbus ist in München in ein vor ihm fahrendes Auto gekracht, das gerade abbiegen wollte. Durch den Aufprall am Montag wurden sechs Fahrgäste und der Busfahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Verletzten wurden demnach in Kliniken gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Busfahrer den Unfall verursacht haben, weil er nicht auf der gesonderten Busspur fuhr. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

