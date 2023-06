Brautpaar bei Hochzeitsfeier in Niederbayern beklaut: Sieben Geldkuverts verschwunden

In der Zeit zwischen 21 Uhr und 1 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter insgesamt sieben Kuverts vom Geschenktisch des Brautpaares. −Symbolbild: dpa

Ein Brautpaar aus Niederbayern ist bei seiner Hochzeitsfeier in Eching (Landkreis Landshut) beklaut worden. Das teilte die Polizei an Fronleichnam mit und bittet um Zeugenhinweise.









In einem Gasthaus in der Stauseestraße in Eching fand den Beamten zufolge am Samstag, 3. Juni eine Hochzeitsfeier statt. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 1 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter insgesamt sieben Kuverts vom Geschenktisch des Brautpaares. In den Kuverts befand sich jeweils Bargeld.



Der Beuteschaden beläuft sich auf einen Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. Wer hier Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Landshut unter der Tel. 0871 / 9252 - 0 zu melden.

− che