Brand in Wohnhaus - 82-Jähriger schwer verletzt

Beim Brand in einem Wohnhaus in Niederbayern haben Einsatzkräfte einen schwer verletzten Bewohner geborgen. Der 82-Jährige wurde am Samstagabend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte eine Anwohnerin starken Rauch aus dem Wohnhaus der alten Schreinerei in Postmünster gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehren habe das Anwesen bereits in Brand gestanden, hieß es. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240414-99-667900/2