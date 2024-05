Brand in Metzgerei: Mindestens 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer oberfränkischen Metzgerei ist ein Mensch leicht verletzt worden. Die Bewohner des Hauses seien wegen eines lauten Knalls in der Nacht auf Donnerstag aufgewacht, teilte die Polizei mit. Der hintere Teil des Gebäudes habe in Flammen gestanden. Einsatzkräfte brachten einen Verletzten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik.

Möglicherweise habe ein technischer Defekt einer Kühlmaschine den Brand ausgelöst, so die Ermittler. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

