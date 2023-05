Brand in Industriepark: Technischer Defekt als Ursache?

Feuerwehr - Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Übungseinsatz. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Den Brand in einem Industriepark in Unterfranken hat vermutlich ein technischer Defekt ausgelöst. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bei dem Brand am Sonntag mussten sich 74 Mitarbeiter des Industrieparks nahe Erlenbach am Main in Sicherheit bringen. Vier von ihnen erlitten am Sonntag leichte Reizungen der Atemwege und wurden ambulant versorgt, wie das Landratsamt Miltenberg mitteilte.

Nach jetzigem Sachstand hatte eine Maschine des Industrieparks beim Anschalten Feuer gefangen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Brand habe sich über die Lüftung bis ins Dachgeschoss des Gebäudes ausgebreitet. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 300.000 Euro.

