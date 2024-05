Beim Brand eines Kinderwagens in einem Mehrfamilienhaus in Rosenheim sind drei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht zum Samstag im Treppenhaus aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Dabei entwickelte sich starker Rauch, wodurch drei Personen eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

