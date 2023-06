Brand an Mehrparteienhaus in Simbach: Hoher Schaden

Feuerwehr - Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in Niederbayern ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von 350.000 bis 400.000 Euro an einem Mehrparteienhaus entstanden. Das Feuer am Samstagmorgen war nach ersten Erkenntnissen auf einem Balkon des Hauses in Simbach (Landkreis Dingolfing-Landau) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Das Feuer griff auf weitere Balkone, die Fassade und auch das Dach über. Hier wurde eine Photovoltaikanlage beschädigt. Verletzt wurde niemand. Zwei der drei Wohnungen sind jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

