Bombendrohung an Schule: Kein Sprengsatz gefunden

Eine Bombendrohung an einer Schule in Naila im Landkreis Hof hat am Mittwoch einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Sprengsatz wurde aber nicht gefunden, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Am Mittwochnachmittag war die Drohung bei der Schule eingegangen. Mitarbeiter der Schule erhielten gegen 14.45 Uhr zwei Drohanrufe und verständigten die Polizei. Die Beamten räumten das Gebäude. Der Schulbetrieb wurde beendet, die Schüler machten sich auf den Heimweg. Anschließend suchten die Beamten mithilfe eines Spürhundes das Gebäude ab. Sie fanden jedoch keine verdächtigen Gegenstände. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

