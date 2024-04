Blitzermarathon: Die Bußgelder für Raser im Überblick

Wer beim zu schnellen Fahren erwischt wird, der muss mit Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Manche Tempo-Sünder müssen dafür tief in die Tasche greifen. − Symbolbild: Hannes P Albert/dpa

Der Blitzermarathon in Bayern geht in eine neue Runde. Aber mit wie viel Bußgeld muss man rechnen, wenn man beim zu schnellen Fahren erwischt wird? Es gibt einen Unterschied zwischen Vergehen innerorts und außerorts. Die Mediengruppe gibt einen Überblick.









Mehr zum Thema Blitzer gibt es auf unserer Sonderseite.



Von 15. bis 21. April 2024 kontrolliert die Polizei in Bayern erneut vermehrt die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern. Im vergangenen Jahr seien laut dem bayerischen Innenministerium bei einem 24-stündigen Blitzermarathon 9756 Raser erwischt worden. Der Schnellste raste mit 155 Sachen bei erlaubten 60 Stundenkilometern in die Geschwindigkeitskontrolle. Der Verstoß wurde mit einem Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot bestraft.









Lesen Sie auch: Autofahrer aufgepasst: Bald gibt es wieder einen Blitzermarathon in Bayern









Die Polizei gibt voraussichtlich am Freitag die genauen Messstellen bekannt. Sie werden sich „insbesondere an Unfallbrennpunkten oder dort, wo zu schnelles Fahren besonders gefährlich ist, beispielsweise im Bereich von Schulen“ befinden, teilt das bayerische Innenministerium auf Anfrage der Mediengruppe mit.

− eu