Blitz spaltet Spitze: Abensberger Maibaum muss umgelegt werden

Der Abensberger Maibaum wurde durch einen Blitzschlag beschädigt und muss umgelegt werden. Foto: Neumaier

Erst am Montag war er aufgestellt worden, nur wenige Tage später wird er schon wieder „gefällt“: Ein Blitz hat den Abensberger Maibaum am späten Freitagabend derartig beschädigt, dass der Baum am Samstagvormittag umgelegt werden muss.









Es war kein außergewöhnlich starkes Gewitter, das am Freitagabend über Abensberg hinwegzog, so berichten es Zeugen am Tag danach. Um kurz nach 22 Uhr aber war ein Donnerknall zu hören - so laut, wie man ihn nur selten mitbekommt. „So einen lauten Donner habe ich noch nie gehört“, erzählt ein Abensberger am Tag danach. Dass irgendwo der Blitz eingeschlagen haben muss, war den Ohrenzeugen klar.



Lesen Sie dazu auch: Video von umstürzendem Maibaum aus Landkreis Passau geht viral



Am Morgen dann wurde schnell ersichtlich, wo der Blitz seinen „Ableiter“ gefunden hatte: Der Abensberger Maibaum wurde getroffen; im oberen Bereich wurde ein größerer Teil weggesprengt. Am Vormittag rückte die Feuerwehr an, um den Baum umzulegen. Die Abensstraße musste dazu gesperrt werden.





Dieses Jahr kein neuer Maibaum mehr in Abensberg





Einen neuen Baum soll es zunächst nicht geben, heißt es auf Nachfrage der „Aventinus Buam“, die den Baum erst am Montag aufgestellt hatten. So müssen sich die Abensberger Stand jetzt wohl bis zum kommenden Jahr gedulden, ehe auf der „Bloach“ wieder ein Maibaum zu sehen ist.





Gewitterfront über Bayern





Abseits des Vorfalls in Abensberg hatte die Gewitterzelle in der Region keine größeren Schäden verursacht. So vermelden die Präsidien in Niederbayern, der Oberpfalz, in Mittelfranken und Oberbayern Süd auf Nachfrage keine besondere Einsatzlage. Im Bereich des Präsidiums Nord lag der Schwerpunkt im Bereich Fürstenfeldbruck. Hier gab es laut Polizei zwölf witterungsbedingte Einsätze.

age/nb