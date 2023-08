Bildergalerie: Petra Brey aus Neuburg ist deutsche Meisterin im Kanupolo

Paddeln, werfen – treffen! Im Kanupolo ist eine gute Koordination gefragt. Petra Brey aus Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist deutsche Meisterin – und will den Sport wieder in ihrer Heimat an der Donau etablieren. Unsere Bildergalerie zeigt ein Training auf der Donau.



An ihr erstes Training mit den Kanupolospielern auf der Donau kann sie sich noch gut erinnern. „Es war ein total verregneter Tag.“ Bei der sogenannten Brandlbucht paddelte sie los. „Bei meinem ersten Torwurf bin ich dann gleich umgekippt“, sagt sie und lacht.



