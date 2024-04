Unbekannte sind im Landkreis Bamberg in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen, haben zwei Bewohner gefesselt und Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Die beiden Bewohner wurden bei dem Raub in Stegaurach am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen von mindestens zwei Tätern aus und bitten um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:240425-99-806251/2