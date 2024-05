Bewohner bei Hausbrand verletzt: Sechsstelliger Schaden

Ein Bewohner ist bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Frickenhausen im Landkreis Würzburg leicht verletzt worden. Der Mann habe sich am Sonntagnachmittag ins Freie retten können und sei dann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich an dem Haus. Es war den Angaben nach nicht mehr bewohnbar. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Warum das Feuer ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen.

