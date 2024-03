Betrunkener rast durch Passau: Polizeiauto gerammt

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Sonntagmorgen in Passau eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wollten Verkehrspolizisten den 23-Jährigen gegen 9.30 Uhr kontrollieren. Statt anzuhalten, gab er laut Polizeibericht Vollgas, überfuhr mehrere rote Ampeln und raste mit teilweise mehr als Tempo 100 durch das Stadtgebiet und schließlich auf die B388. Als eine Polizeistreife versuchte, vor den Wagen zu gelangen, rammte er den Streifenwagen und blieb liegen.

Bei der Festnahme habe der Mann Widerstand geleistet, es sei jedoch niemand verletzt worden, so die Polizei. Das Auto war den Angaben zufolge nicht versichert, die Kennzeichen vermutlich gestohlen, der Raser hatte keinen Führerschein. Er sei alkoholisiert gewesen und habe vermutlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Außerdem hätten Haftbefehle gegen ihn vorgelegen. Der Mann wurde ins Gefängnis gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240331-99-523247/2