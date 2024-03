Betrunkener Autofahrer baut Unfall: Vier Menschen verletzt

Bei einem Unfall im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer am späten Samstagabend bei Schweitenkirchen in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der 33-jährige Fahrer und ein Mitfahrer wurden laut Polizei schwer verletzt, zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die vier Verletzten kamen laut Polizei in umliegende Krankenhäuser. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer habe einen Wert von knapp zwei Promille ergeben. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:240303-99-201587/2