Hunde der Technischen Hundestaffel aus Starnberg haben das Gebiet am Iseosee, in dem die verunglückte 20-jährige Chiara aus Hemau (Landkreis Regensburg) liegen könnte, eingegrenzt. Doch eine Bergung wird nicht möglich sein. Jetzt werden die Eltern am Iseosee einen Ort des Gedenkens schaffen.