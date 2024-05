Bayerns DEL-Teams basteln weiter an Kader für neue Saison

Nach dem Saisonende in der DEL arbeiten die Teams an den Aufgeboten für das nächste Jahr. Drei Vereine aus Bayern sind auch fleißig ab Verpflichten, Verlängern und Abgeben.

Die bayerischen Eishockey-Erstligisten basteln weiter an ihren Kadern für die neue Saison. Der ERC Ingolstadt verpflichtete Nachwuchs-Nationalspieler Luca Hauf und stattete den Angreifer mit einem Zweijahreskontrakt aus. Das gaben die Oberbayern am Dienstag bekannt. Der gebürtige Krefelder hatte es schon als Teenager bei den Pinguinen auf DEL-Einsätze gebracht; in den vergangenen zwei Spielzeiten war er in der kanadischen Nachwuchsliga WHL im Einsatz. Der 20-Jährige durchlief alle deutschen U-Nationalmannschaften und bestritt fünf Weltmeisterschaften, darunter drei für die U20-Auswahl. Er ist schon der 22. Spieler im ERC-Kader für die neue Saison.

Der zuletzt entthronte Ex-Meister EHC Red Bull München verkündete, dass Verteidiger Ryan McKiernan den Verein verlassen wird. Der 34-Jährige war 2022 zu den Red Bulls gekommen, zuvor hatte er in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch in Berlin gespielt. Der Amerikaner ist nach Ben Street, Austin Ortega, Adam Almquist und Thomas Heigl der fünfte Abgang der Münchner. Mit einigen weiteren Spielern werde aktuell noch über deren mögliche Zukunft im Verein gesprochen.

Die Augsburger Panther haben indes den Vertrag von Chris Collins verlängert. Der 32 Jahre alte Stürmer geht in seine zweite Saison bei den Schwaben, die zuletzt nur deshalb nicht absteigen mussten, weil Zweitliga-Meister Regensburg nicht in die DEL wollte. Der Kanadier Collins erhält bei den Augsburgern die erste Importstelle im Kader für ausländische Spieler.

