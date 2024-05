Die Fußballerinnen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg kämpfen an diesem Donnerstag (16.00 Uhr, ZDF/Sky) im Finale um den Triumph im DFB-Pokal. Die Münchner Meisterinnen können erstmals in der Vereinsgeschichte das Double perfekt machen, Rekord-Pokalsieger Wolfsburg peilt den zehnten Pokal-Titel in Serie an. Das Bundesliga-Stadion in Köln-Müngersdorf wird mit etwas über 44.000 Zuschauern ausverkauft sein.

