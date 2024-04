Bayern im Königsklassen-Klassiker gegen Real: Wie ein Finale

Auf dieses große Duell freut sich jeder Fußball-Fan. Der FC Bayern kämpft im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid um den Endspieleinzug. Trainer Tuchel ist bereit, ins Risiko zu gehen.

Der FC Bayern fiebert einem großen Champions-League-Abend gegen Real Madrid entgegen. Im Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr) wollen sich die Münchner im eigenen Stadion gegen den Rekordgewinner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in Madrid erarbeiten. Ein Halbfinale fühle sich an wie ein Finale, sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Und er werde auch wie in einem Endspiel aufstellen.

Tuchel muss bei der Bayern-Elf etliche schwierige Fragen lösen, denn nicht alle Spieler sind vor dem Kräftemessen mit Real absolut fit. Tuchel ist bereit, bei angeschlagenen Akteuren wie Jamal Musiala oder Leroy Sané auch Risiken bei der Aufstellung einzugehen. Man wolle nach Wembley und sei bereit für die nächsten Schritte, sagte Tuchel.

Im Blickpunkt bei Real stehen aus deutscher Sicht natürlich besonders die Nationalspieler Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham. Trainiert werden die Madrilenen vom viermaligen Champions-League-Gewinner und Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti. „Carlo ist eine Legende“, sagte Tuchel über den 64 Jahre alten Italiener. Der Halbfinalsieger trifft im Endspiel am 1. Juni in London auf Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain.

