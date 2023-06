Bayerinnen holen Chelseas Top-Duo Harder und Eriksson

Pernille Harder - Die dänische Offensivkraft Pernille Harder wechselt zum FC Bayern München. - Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Zwei internationale Top-Spielerinnen sollen die Fußballerinnen des FC Bayern München in der kommenden Spielzeit zu noch mehr Titeln führen. Wie der deutsche Meister am Donnerstag vermeldete, wechseln die dänische Offensivkraft Pernille Harder (30) und die schwedische Verteidigerin Magdalena Eriksson (29) an die Isar. Beide Spielerinnen kommen vom FC Chelsea und unterzeichneten einen Dreijahresvertrag. Harder wurde 2018 und 2020 zu «Europas Fußballerin des Jahres» gewählt.

Sportchefin Bianca Rech sprach von einem «großen Tag» für die Münchnerinnen. «Weil wir es geschafft haben, zwei Spielerinnen mit dieser Qualität zum FC Bayern zu holen, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb herausragende Persönlichkeiten sind. Das ist für uns und unsere Ziele von großer Bedeutung.» Gerade für die junge Münchner Mannschaft, die sich aktuell sehr stark entwickle, seien die Neuzugänge ein wichtiger Baustein.

Eriksson überzeugte das «riesige Potenzial» der Münchner Mannschaft. «Ein Grund, warum ich hierherkommen wollte, ist, dass ich noch nie so viel Gutes von ehemaligen Vereinsspielerinnen gehört habe», begründete die Schwedin ihren Wechsel. Harder, die bereits von 2017 bis 2020 für den VfL Wolfsburg spielte, freut sich auf ihre Rückkehr in die Bundesliga.

