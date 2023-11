Baustellenarbeiter auf A94 von Betonabsperrung am Kopf getroffen

Ein Baustellenarbeiter ist bei einem Unfall auf der A94 in der Nacht auf Donnerstag von einer Betonabsperrung am Kopf getroffen und verletzt worden. Nach dem Vorfall bei Anzing (Landkreis Ebersberg) musste die Autobahn in Richtung Passau gesperrt werden.









Der 39-Jährige habe laut Polizei die Baustellenabsperrung mit einem Kran auf die Ladefläche seines Lastwagens heben wollen. Doch dann schwenkte die Absperrung am Mittwochabend aus bisher unbekannten Gründen in den Verkehr.



Ein Auto stieß mit der Absperrung zusammen, ehe sie zurückgeschleudert wurde und den Mann traf. Die A94 blieb in Richtung Passau für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Der Autofahrer blieb unverletzt, allerdings entstand am Fahrzeug ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

− che