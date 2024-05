Baumarkt in Pocking brennt

Im niederbayerischen Pocking steht ein Baumarkt in Flammen. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort, sagte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag. Die anliegende Straße und eine Bahnstrecke seien gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Verletzten. Weitere Angaben, etwa zur Brandursache und ob der Baumarkt geöffnet war, machte der Polizeisprecher am Montagnachmittag zunächst nicht. Zuvor hatte die „Passauer Neue Presse“ berichtet. Auf der Homepage der Zeitung war ein Foto mit offenen Flammen und dicker Rauchsäule auf dem Dach des Gebäudes zu sehen.

