Lkw mit acht Audi-Neuwagen fängt Feuer: A3 gesperrt, halbe Million Euro Schaden

Ein Autotransporter mit acht nagelneuen Audis brannte am Freitagnachmittag laut Polizei auf der A3 bei Neumarkt in der Oberpfalz. Der Schaden beträgt wohl rund eine halbe Million Euro. Die Autobahn war auch am späten Abend noch in Richtung Nürnberg gesperrt.









Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz auf Nachfrage berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.15 alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte bei Frickenhofen ein Fahrzeug auf einem Autotransporter Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich dann auf die weiteren Fahrzeuge – insgesamt waren acht Neuwagen geladen – sowie auf den Transporter aus. Bei den geladenen Autos handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um Neuwagen der Marke Audi.





Autobahn zeitweise in beide Richtungen gesperrt





Feuerwehr und THW seien vor Ort um „den brennenden Haufen“ zu löschen, hieß es zunächst. Unklar war zunächst auch, ob die brennenden Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. Deshalb könne man die Dauer des Einsatzes und der Sperrung auch noch nicht einschätzen, so der Sprecher weiter. Später hieß es von Seiten der Einsatzkräfte, dass es sich um Hybrid-Fahrzeuge handelte.



Zeitweise musste die Autobahn während des Feuerwehreinsatzes in beide Richtungen gesperrt werden. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten dauerte die Sperre in Fahrtrichtung Nürnberg auch um 22 Uhr noch an. Um kurz nach 23 Uhr konnte der Verkehr wieder vorbeigeleitet werden – nur der Standstreifen war noch blockiert.





Von acht Fahrzeugen wurden sechs total beschädigt





Von den acht geladenen Fahrzeugen seien sechs total beschädigt worden, so ein Polizeisprecher, zwei weitere wurden ebenfalls beschädigt. Insgesamt rechne man einer ersten Schätzung zufolge mit einem Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe – also etwa eine halbe Million Euro. Verletzt wurde niemand.