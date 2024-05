Autofahrerin gerät in Gegenverkehr: Drei Menschen verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind in Rosenheim drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Zeugen zufolge sei eine 26 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagabend mit ihrem Fahrzeug plötzlich auf die Gegenspur geraten und mit dem entgegenkommenden Wagen eines 28-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Durch den Aufprall wurden die 26-Jährige und ihre 24 Jahre alte Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 28-Jährige erlitt laut Polizei Prellungen. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzten in Kliniken. Die beiden Autos wurden abgeschleppt, es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 60.000 Euro. Warum die 26-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, blieb zunächst unklar. Gegen sie wird laut Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt.

