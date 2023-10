Autofahrerin flieht und fährt über Füße von Polizei-Beamten

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Bei der Flucht vor der Polizei hat eine Frau in Unterfranken mit ihrem Auto zwei Beamte verletzt. Die 55-Jährige sei in der Nacht auf Montag zunächst aufgefallen, weil sie mehrere Runden in einem Kreisel in Bad Kissingen gedreht habe, teilte die Polizei am Montag mit. Später entdeckten die Beamten ihr Fahrzeug demnach ohne Licht auf der Fahrbahn abgestellt und wollten die Fahrerin kontrollieren. Die Frau habe einen wirren Eindruck gemacht, plötzlich das Auto gestartet und sei davongefahren. Dabei habe der Wagen den Fuß eines Polizisten überrollt.

Als die Polizisten später versuchten, das Fenster des Wagens einzuschlagen, um das Fahrzeug zu stoppen, habe die Fahrerin den Fuß eines anderen Beamten überfahren. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnten die Beamten schließlich den Schlüssel des Wagens abziehen und die Frau festnehmen. Sie sei dabei ebenfalls leicht verletzt worden. Die 55-Jährige sei in ein Bezirkskrankenhaus gebracht worden.

