Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf der A6 im Landkreis Ansbach an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 58-Jährige wurde in seinem SUV eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Die A6 in Fahrtrichtung Amberg war vom Nachmittag bis zum frühen Abend gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240425-99-810063/2