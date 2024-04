Autofahrer (27) rast durch Miesbach und fährt beinahe frontal in ein Polizeiauto

Eine Verfolgungsjagd lieferte sich ein BMW-Fahrer mit der Polizei am Montagabend in Miesbach. − Symbolbild: Bundespolizei

Das war knapp: Trotz der schlechten Sicht bei Schneeregen hat ein BMW-Fahrer in Miesbach am Montagabend mehrfach gefährlich überholt und ist dabei fast frontal in ein Polizeiauto im Gegenverkehr gefahren. Danach ist er vor der Polizei geflüchtet.









Eine Polizeibesatzung war am Montag gegen 23 Uhr auf Streifenfahrt in Miesbach auf der Münchner Straße in Richtung Irschenberg unterwegs, als sie kurz nach dem Kreisverkehr in Richtung Hausham eine Vollbremsung machen mussten. Denn trotz der schlechten Sicht und der rutschigen Straßenverhältnisse wegen des starken Schneeregens, überholte laut Polizeibericht ein weißer BMW einen anderen Verkehrsteilnehmer bei durchgezogener Linie und fuhr dem Polizeiauto frontal entgegen.



Lesen Sie auch: Frontalkollision im Landkreis Miesbach: Zwei Tote, ein Schwerverletzter





Nur eine Vollbremsung konnte Crash verhindern





Nur weil die Beamten schnell reagierten, konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Erst unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug scherte der BMW wieder auf die richtige Fahrspur ein.



Als die Polizisten umdrehten, um den Fahrer zu kontrollieren, flüchtete dieser. Mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde ist er an der Kreuzung der Bayrischzeller Straße/Rosenheimer Straße über Rot gefahren und raste weiter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hausham. Auf der B472 überholte der Fluchtfahrer erneut trotz durchgezogener Mittellinie und unklarer Verkehrslage sowie schlechter Sicht mindestens zwei weitere Fahrzeuge.



Kurz nach dem Ortsbeginn von Agatharied konnten die Beamten den BMW endlich stoppen. Der Fahrer, ein 27 Jahre alter Mann aus Schliersee, gab sich Angaben der Polizei zufolge wenig einsichtig und sah seine Fahrfehler nicht ein.





Staatsanwaltschaft noch in der Nacht informiert





Noch in der Nacht auf Dienstag hat die Polizei die zuständige Staatsanwaltschaft informiert, auf deren Anordnung hin dem Fahrer die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden ist. Gegen den 27-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines illegalen Autorennens sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.



Die Polizei sucht weitere Zeugen zu der Tat. Wer den Vorfall beobachtet hat oder dadurch selbst gefährdet wurde, soll sich bei der Verkehrspolizei Rosenheim unter 08035/90 68 0 melden.

− ame